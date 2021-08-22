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Роскосмос запустил «Союз» со спутниками OneWeb

Татьяна Плотникова

Технологии
Роскосмос запустил «Союз» со спутниками OneWeb
Фото: Роскосмос

Российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела разгонный блок «Фрегат» и 34 британских спутника связи OneWeb на околоземную орбиту.

После выхода на орбиту развоз спутников разгонным блоком «Фрегат» осуществлялся в течение 3 часов 45 минут. От разгонного бока спутники отделялись группами. Последняя, девятая группа отделилась от «Фрегата» в 04:58 по московскому времени.

Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в Telegram-канале, ракета отработала штатно. Первое включение разгонного блока зафиксировано в расчетное время.

Ракета должна была стартовать 20 августа в 01:23. Первый раз ее пуск был перенесен на субботу, 21 августа, из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса.

До этого запуск российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к спутнику Земли решили перенести с октября 2021 года на май 2022 года. Старт лунной миссии перенесли на второе из возможных пусковых окон — период времени, когда «Луна-25» «оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения».

Запуск отложили из-за выявленной во время наземной экспериментальной отработки необходимости дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов аппарата.

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