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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа

Татьяна Плотникова

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Погода в Москве
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Синоптики рассказали о погоде в Москве 22 августа
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В воскресенье, 22 августа, погоду в столичном регионе будет определять тыловая часть циклона. При облачности с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Температура воздуха в Москве составит плюс 21–23 градуса, в Подмосковье возможно от 18 до 23 градусов тепла.

Ветер прогнозируется северо-западный со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха — 50 процентов.

Содержание кислорода в приземном слое воздуха останется в пределах нормы. Геомагнитный фон 21 августа прогнозируется спокойный, сообщает портал «Метеоновости».

Выходные 21 и 22 августа станут одними из последних теплых дней этим летом. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. По словам специалиста, суббота и воскресенье ожидаются комфортными, с летней температурой. В целом выходные в Москве ожидаются примерно такие же по погоде, как и в Подмосковье. Температура будет комфортной, а местами выпадут небольшие осадки.

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