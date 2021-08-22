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Глава Крыма похвалил Зеленского за своевременные платежи за квартиру

Михаил Алимов

Политика
Глава Крыма похвалил Зеленского за своевременные платежи за квартиру
Фото: president.gov.ua

Президент Украины молодец и регулярно оплачивает счета за свою квартиру в Крыму. Об этом в воскресенье, 22 августа, заявил глава полуострова Сергей Аксенов.

— Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, человек даже не приезжает, не живет, а оплачивает, — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Супруга главы государства, Елена Зеленская, купила квартиру в поселке Ливадия в Ялтинском регионе полуострова в апреле 2013 года до возвращения Крыма в состав России. До этого Аксенов предположил, зачем президенту нужна квартира на полуострове. Он сообщил, что квартира может пригодиться, если тот захочет попросить политического убежища. Правда, глава Крыма сразу же пообещал «выдать» Зеленского, если такое вдруг произойдет.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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