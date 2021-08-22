Прием заявок на соискание премии имени Корнея Чуковского завершен

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Завершился прием заявок на соискание одной из крупнейших премий России в области детской литературы — премии имени Корнея Чуковского. Всего подали около 680 заявок, основная их часть пришлась на номинацию «Лучшее произведение в прозе для детей от 8 до 12 лет».

Лонг-лист объявят уже 16 сентября. А 20 октября лучшие работы попадут в шорт-лист. Церемония награждения состоится в ноябре, на ней объявят победителей в семи номинациях премии.

Требования к произведениям были следующими. Они должны подходить для детей до 12 лет, быть опубликованными впервые и на русском языке максимум за год до соискания премии, но не позже даты, когда объявлен срок подачи заявлений на конкурс.

Лучшие работы в шести номинациях премии определит профессиональное жюри, победителя седьмой — пользователи портала «Активный гражданин». Проголосовать за книгу можно после объявления шорт-листа и до 5 ноября.

Конкурс проходит под эгидой Департамента культуры Москвы второй год подряд. В 2020-м награды получили восемь победителей. Подробную информацию о премии, условиях ее проведения, жюри и лауреатах прошлого сезона можно узнать на сайте, передает официальный портал мэра столицы.

Недавно стали известны победители конкурса городской фотографии «Планета Москва». «Вечерняя Москва» — один из информационных партнеров конкурса. Выставку финалистов может посетить любой желающий на общегородской площади «Москвы-Сити», экспозиция открыта до Дня города.