Владимир Путин поздравил жителей Коми со столетием республики

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей республики Коми со 100-летием региона. Его слова в воскресенье, 22 августа, опубликованы на сайте Кремля.

— Ваш северный край по праву славится разнообразием и красотой природных ландшафтов, перспективными месторождениями полезных ископаемых, а главное — трудолюбием и гостеприимством жителей, богатой палитрой самобытных традиций и культур, — обратился президент к жителям Коми.

По его словам, у региона большой потенциал как в плане природных богатств, так и в привлечении туда инвестиций. В Коми возникает множество предприятий, улучшается транспортная и социальная сфера жизни людей. Туристическая отрасль тоже весьма перспективна. В частности, ее современные этнографические и экологические направления.

— Убежден, что вы и впредь будете добиваться значимых результатов в интересах родной республики и всей России, вносить свой вклад в решение масштабных общенациональных задач. Желаю вам новых достижений, благополучия и всего самого доброго, — резюмировал свое поздравление Путин.

Недавно он поздравил нижегородцев с 800-летием города. По словам президента, Нижний Новгород «хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России».