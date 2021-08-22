Китайские эксперты оценили ответ Москвы на ситуацию с Курилами

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Русско-японские отношения вновь обострились из-за ситуации на Курильских островах. Москва «жестко ответила» Токио из-за территориальных претензий японцев. Об этом сообщили китайские эксперты в воскресенье, 22 августа.

Китайские специалисты считают, что японские радикалы снова заговорили о Курилах из-за заявления Джо Байдена о поддержке Японии в случае вооруженного нападения.

— Джо Байден публично заявил, что США не будут сидеть сложа руки в случае нападения на японскую территорию. Поддержка Соединенных Штатов взбодрила Японию, и на этом фоне начали раздаваться голоса местных радикалов, требующих применить силу для захвата островов, — отметили специалисты.

Однако вице-премьер РФ Юрий Трутнев отметил, что в ближайшие несколько лет на Курильских островах грядут изменения, после которых Япония уже не сможет претендовать на эти территории.

— Если до недавнего времени у Токио и была небольшая надежда разрешить спор в свою пользу, то после заявления Трутнева никаких иллюзий остаться не должно, — пишут «Невские новости» со ссылкой китайское издание NetEase.

Ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников оценил возможности свободной налоговой системы на Курильских островах, которую планирует создать правительство РФ.