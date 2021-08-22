Путин выдвинул идею совмещения дистанционного и очного форматов обучения

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил совместить дистанционный формат обучения с очным. Такую идею глава государства выдвинул в воскресенье, 22 августа.

По его словам, онлайн-образование должно быть дополнением к традиционному обучению в школах и вузах, а не полностью заменять его.

— Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота. Это прежде всего Homo Sapiens, поэтому полноценным членом общества должен быть, гражданином нашей страны, — отметил Владимир Путин.

При этом, как сообщают «Невские новости», государственный лидер заявил о возможности внедрения в общеобразовательные школы скоростного интернета.

Также Владимир Путин поднял вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. По его мнению, парламент и органы региональной власти должны помочь таким гражданам в этом вопросе.

Помимо этого, президент РФ отметил важность защиты социальных выплат от списания по кредитам.