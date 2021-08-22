Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин выдвинул идею совмещения дистанционного и очного форматов обучения

Виктория Сикерина

Политика
Путин выдвинул идею совмещения дистанционного и очного форматов обучения
Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин предложил совместить дистанционный формат обучения с очным. Такую идею глава государства выдвинул в воскресенье, 22 августа.

По его словам, онлайн-образование должно быть дополнением к традиционному обучению в школах и вузах, а не полностью заменять его.

— Дистанционный способ обучения должен дополнять то, что мы традиционно используем, особенно это связано с педагогикой. Получение знаний чрезвычайно важно, но мы не должны человека превращать в машину, в робота. Это прежде всего Homo Sapiens, поэтому полноценным членом общества должен быть, гражданином нашей страны, — отметил Владимир Путин.

При этом, как сообщают «Невские новости», государственный лидер заявил о возможности внедрения в общеобразовательные школы скоростного интернета.

Также Владимир Путин поднял вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. По его мнению, парламент и органы региональной власти должны помочь таким гражданам в этом вопросе.

Помимо этого, президент РФ отметил важность защиты социальных выплат от списания по кредитам.

Читайте также:
Владимир Путиндистанционная форма обученияроссийские вузы и школы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Николай Касимов
Николай Касимов

Наука патриотов и романтиков

Все мнения
О проекте