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Появилось видео смертельного ДТП на Тверской улице

Виктория Сикерина

Происшествия
Появилось видео смертельного ДТП на Тверской улице
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Тверская улица, 31Карта всех событий

Видео ДТП на Тверской улице в Москве, в результате которого погиб мужчина, появилось в Сети. Трагедия произошла в воскресенье, 22 августа.

На кадрах видно, как мужчина добегает до середины проезжей части, после чего его сбивает автомобиль.

Видео: Telegram / РЕН ТВ

По предварительным данным, погибший мужчина перебегал Тверскую улицу в районе дома № 31 в неположенном месте. В результате его сбил автомобиль BMW. От полученных травм пешеход скончался на месте. В настоящий момент устанавливается личность погибшего.

В Госавтоинспекции также отметили, что до пешеходного перехода мужчина не дошел 40 метров.

Также отмечается, что из-за произошедшей аварии движение машин на Тверской улице временно затруднилось.

Ранее, 22 августа, в пресс-службе Департамента транспорта Москвы сообщили о наезде автомобиля на ребенка, который выехал на пешеходный переход на самокате. В результате столкновения он получил травмы.

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