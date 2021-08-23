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Почти 20 домов сгорели в Самарской области из-за лесного пожара

Иван Юминов

Происшествия
Почти 20 домов сгорели в Самарской области из-за лесного пожара
Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар в национальном парке «Бузулукский бор» в Самарской области перешел на два села, при этом сгорели 18 построек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Пожарно-спасательные подразделения продолжают ликвидировать лесные пожары и защищать населенные пункты Борского района от огня. В результате перехода огня с лесного пожара в селе Немчанка огнем уничтожено 16 строений различного назначения, в селе Коноваловка — сгорело два строения, — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших нет. В тушении пожаров и для защиты населенных пунктов задействованы 586 человек и 130 единиц техники, приводит сообщение ведомства РИА Новости.

5 августа президент России Владимир Путин заявил, что масштабы паводков и пожаров в стране связаны с изменением климата, в том числе на глобальном уровне. В последние 44 года, по его словам, среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, чем «в глобальном измерении».

Около 65 процентов территории России находится на Крайнем Севере, но у страны до сих пор нет единой системы мониторинга состояния вечной мерзлоты, посетовал президент. В связи с этим необходимо разработать и как можно быстрее внести проект закона о ее создании, подчеркнул глава государства.

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