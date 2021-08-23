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В Гидрометцентре рассказали о последнем всплеске летнего тепла в Москве

Иван Юминов

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Погода в Москве
Город
В Гидрометцентре рассказали о последнем всплеске летнего тепла в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Средняя температура в Москве в понедельник, 23 августа, и во вторник, 24 августа, составит 19-21 градуса. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— В понедельник и вторник температурный фон еще будет выше нормы — 19-21 градус. Это выше нормы примерно на один-два градуса, а в среду и четверг (25 и 26 августа — прим. «ВМ») он уже будет близок к нормальным значениям, — рассказал синоптик.

Ночные температуры, по его словам, будут в диапазоне восьми-десяти градусов, а дневные — от 17 до 20 градусов. При этом есть вероятность, что в пятницу, 27 августа, и субботу, 28 августа, температура в Москве вырастет до 23-25 градусов, приводит слова Вильфанда ТАСС.

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.

Позднякова отметила, что это лишь предварительные данные, а погода очень переменчива. Поэтому метеоролог высказала надежду, что прогноз еще может поменяться в сторону более благоприятных показателей.

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