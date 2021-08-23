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«Гребень антициклона»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 23 августа

Иван Юминов

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Погода в Москве
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«Гребень антициклона»: синоптики рассказали о погоде в столичном регионе 23 августа
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Переменная облачность и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве и области в понедельник, 23 августа.

— Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается, — говорится в сообщении.

Максимальная температура в столице достигнет 19-21 градусов. Ветер северо-западный пять-десять метров в секунду, атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба.

Начало новой недели в Москве охарактеризуется сохранением комфортной погоды, содержание кислорода в воздухе оптимальное, отмечается на портале «Метеоновости».

Прогноз погоды на 1 сентября, по предварительным данным, не обнадеживающий, рассказала «ВМ» главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Предполагается, что ночная температура составит 8–10 градусов, дневная — около 18. Школьные линейки проходят в утренние часы, соответственно, в это время будет примерно десять градусов.

Позднякова отметила, что это лишь предварительные данные, а погода очень переменчива. Поэтому метеоролог высказала надежду, что прогноз еще может поменяться в сторону более благоприятных показателей.

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