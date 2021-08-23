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Число безработных в Москве снизилось до 0,55 процента

Виктория Сикерина

Город
Число безработных в Москве снизилось до 0,55 процента
Фото: Pexels

Число безработных в столице снизилось до 0,55 процента, что является наименьшим показателем с апреля прошлого года. Об этом сообщил в понедельник, 23 августа, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, количество вакансий больше числа соискателей в 6,5 раза.

— С начала 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта. За этот период трудоустроились около 59 тысяч человек, число безработных сейчас составляет не более 39,9 тысячи человек. Кроме того, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6 процента и составило к середине августа 97,6 тысячи человек, — заявил заместитель мэра Москвы.

Ситуацию на рынке труда прокомментировал руководитель столичного департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак. По его словам, рынок пришел к допандемийным показателям и даже обогнал их — сейчас вакансий в 2,5 раза больше, чем весной 2021 года.

Также Стружак отметил, что самые востребованные отрасли — это розничная и оптовая торговля и IT.

Помимо этого, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Прутов отметил, что число вакансий за прошедший год увеличилось на 79 процентов. При этом количество резюме сократилось на 12 процентов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В воскресенье, 22 августа, президент Владимир Путин заявил о необходимости помогать людям с ограниченными возможностями здоровья в трудоустройстве. Сделать это важно на уровне парламента и региональных органов власти.

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