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Более 100 пар поженились в Москве в День государственного флага России

Полина Долганова

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Более 100 пар поженились в Москве в День государственного флага России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На выходные с 21 по 22 августа выпало сразу две знаковые даты: самое красивое сочетание цифр сезона (21.08.2021) и День государственного флага РФ. С пятницы по воскресенье в столице поженились свыше двух тысяч пар.

В субботу, 21 августа, в городе заключили союз 1100 пар. На следующий день, 22 августа, в Москве поженились 100 пар.

В пресс-службе столичного Управления ЗАГС отметили, что в День триколора молодоженам вручали памятный подарок в виде российского флага.

Уточняется, что в прошедшие выходные столичные молодожены также заключали брак в 29 популярных местах города. Торжественные церемонии прошли в башнях «Москва-Сити», в планетарии, на Московской канатной дороге и так далее. Всего количество пар, которые выбрали для столь знаменательного момента одну из необычных локаций Москвы, составляет 500. Всего в столице доступно свыше 30 площадок для выездной регистрации союза, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме того, в ночь с 21 на 22 августа впервые прошли торжественные регистрации брака на станции «Маяковская». Две пары стали молодоженами в уникальном месте города.

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