Товарооборот Москвы с Ближним Востоком и Африкой увеличился на 40 процентов в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Оборот товаров между Москвой и странами Ближнего Востока и Северной Африки увеличился на 40,2 процента по сравнению с показателями прошлого года. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, товарооборот достиг отметки 1,89 миллиарда долларов. Такого уровня удалось добиться из-за большого числа экспортных поставок товаров из Москвы.

— Так, несырьевой неэнергетический экспорт Москвы за первые пять месяцев 2021 года составил 812,81 млн долларов США, что на 69,8 процента превышает показатель аналогичного периода 2020 года в размере 478,68 млн долларов США, — заявил заместитель мэра.

Владимир Ефимов отметил, что Алжир лидирует по закупкам несырьевых неэнергетических товаров из Москвы. В эту страну с января по май 2021 года экспортировали на сумму 506,56 миллиона долларов. Второе место занимает Египет, а третье — Саудовская Аравия.

Отмечается, что Алжир в основном закупает промышленные товары, а Египет и Саудовская Аравия —агропромышленное оборудование.

— Столичная промышленная продукция довольно популярна в странах Ближнего Востока и Северной Африки. За первые пять месяцев 2021 года ее поставки выросли более чем в 3,5 раза и достигли 590,98 миллиона долларов США. Это означает, что на промышленные товары приходится более 70 процентов от общего объема экспорта столицы в регион, — подытожил заммэра Москвы.

Ранее Владимир Ефимов рассказал, что число безработных в Москве снизилось до 0,55 процента. Этот показатель даже меньше допандемийного уровня.