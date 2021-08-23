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Петр Бирюков: Более 8 тыс. знаков «Осторожно, дети!» нанесли на дороги Москвы в преддверии 1 сентября

Василиса Чернявская 

Город
Петр Бирюков: Более 8 тыс. знаков «Осторожно, дети!» нанесли на дороги Москвы в преддверии 1 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства нанесли на столичные дороги в преддверии Дня знаний более восьми тысяч знаков «Осторожно, дети!», сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

— Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому ежегодно перед 1 сентября проводятся работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов. В этом году нанесено более восьми тыс. знаков «Осторожно, дети!», которые на проезжей части дублируют дорожный знак «Дети», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра подчеркнул, что главная задача дополнительной разметки — предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к возможному внезапному появлению ребенка на дороге, а значит нужно снизить скорость и быть предельно внимательным.

Глава Комплекса городского хозяйства пояснил, что разметка «Осторожно, дети!» относится к элементам сложной конфигурации и наносится на дорожное полотно вручную. Для этого применяется холодный пластик, который более стойкий, не требует предварительного прогревания и поэтому не деформируется во время работы.

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