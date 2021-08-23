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В МИД заявили о возможности переговоров о поставках водорода между Россией и ЕС

Полина Долганова

Политика
В МИД заявили о возможности переговоров о поставках водорода между Россией и ЕС
Фото: МИД РФ

Россия может начать вести с Евросоюзом переговоры на тему поставок водорода в будущем. Об этом рассказал директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, Европа еще долгое время будет нуждаться в российских энергоносителях.

— Другое дело, что акцент может быть смещен с одних видов энергии на другие. В дальнейшем, я думаю, мы будем вести разговор о водороде, — сказал представитель МИД.

Он отметил, что возможные поставки водорода являются очень перспективным вектором сотрудничества как с Европой, так и с партнерами из Азии.

Дорожная карта по развитию водородной энергетики в России до 2024 года была утверждена в стране в октябре 2020 года. Согласно документу, РФ должна пополнить список мировых лидеров по производству и транспортировке водорода. К 2035 году планируется экспортировать по два миллиона тонн топлива, передает РИА Новости.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что утверждения стран Европы о том, что газопровод «Северный поток — 2» усугубит их зависимость от российского газа, не имеют под собой оснований. По его словам, проект лишь укрепит энергетическую безопасности Европы на долгие годы вперед.

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