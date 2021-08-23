Лавров назвал плюсы «Северного потока — 2» для Европы

Фото: МИД РФ

Утверждения стран Европы о том, что газопровод «Северный поток — 2» усугубит их зависимость от российского газа, не имеют под собой оснований. Проект лишь укрепит энергетическую безопасности Европы на долгие годы вперед. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

— Рассматриваем строительство газопровода «Северный поток — 2» как исключительно коммерческий, взаимовыгодный проект. Утверждения, что он усилит зависимость Европы от поставок газа из России, необоснованны, — сказал министр.

Он добавил, что ввод трубопровода в эксплуатацию позволит обеспечить дополнительную диверсификацию транзитных газовых маршрутов без увеличения объемов голубого топлива. Кроме того, поставки газа в Европу можно будет осуществлять по наиболее короткому пути, за счет чего снизится «экологический след».

Лавров подытожил, что проект укрепит европейскую энергобезопасность. Именно по этой причине, по его словам, многие европейские столицы твердо выступают за завершение строительства газопровода, передает газета «Мадьяр Немзет».

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» прокладывают от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, некоторые страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставивограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.

21 июля США и ФРГ заключили соглашение о строящемся в настоящее время газопроводе. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд сообщила, что Германия обязалась добиваться санкций Евросоюза в отношении России, если Москва «будет использовать экспорт энергоресурсов как оружие против европейских стран».