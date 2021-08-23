Более пяти километров новых дорог построили в АДЦ «Коммунарка»

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Свыше пяти километров дорог ввели в эксплуатацию в рамках развития транспортной инфраструктуры административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка». К новым дорогам относятся, например, путепроводы над трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в Коммунарке продолжается реализация первого этапа развития транспортной инфраструктуры, к настоящему моменту здесь введено четыре участка улично-дорожной сети общей протяженностью 4,8 километра, — рассказал он.

Бочкарев добавил, что работы по допроектированию дорожной сети в рамках завершения реализации первого этапа завершились к настоящему моменту на сто процентов, передали на официальном сайте мэра Москвы.

Глава Стройкомплекса также отметил, что полностью завершить строительство первого этапа планируется к 2022 году.

По словам Бочкарева, реализация первого этапа развития АДЦ позволит существенно улучшить транспортную доступность поселения Сосенского. В рамках первого этапа построят мост через реку Сосенку и новые путепроводы над Калужским шоссе.