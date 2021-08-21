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Андрей Бочкарев: Первый этап развития транспортной инфраструктуры АДЦ «Коммунарка» завершат в 2022 году

Михаил Алимов

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Андрей Бочкарев: Первый этап развития транспортной инфраструктуры АДЦ «Коммунарка» завершат в 2022 году
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Для первого этапа развития транспортной инфраструктуры административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка» введены уже почти пять километров новых дорог. Полностью его завершить планируется в 2022 году. Об этом в субботу, 21 августа, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Сегодня в Коммунарке продолжается реализация первого этапа развития транспортной инфраструктуры, к настоящему моменту здесь введено четыре участка улично-дорожной сети общей протяженностью 4,8 километра, включая путепроводы над магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, — рассказал он.

Для завершения первого этапа уже допроектированы остальные объекты улично-дорожной сети, что позволяет приступить к их реализации.

— До конца 2022 года планируется завершить строительство улично-дорожной сети первого этапа. Это еще более 13 километров дорог, два очистных сооружения ливневого стока, внутриквартальные дороги, — добавил заммэра.

По словам Бочкарева, реализация первого этапа развития АДЦ позволит существенно улучшить транспортную доступность поселения Сосенского. В рамках первого этапа построят мост через реку Сосенку и новые путепроводы над Калужским шоссе.

До этого заммэра рассказал, когда планируется завершить работы по строительству всего АДЦ «Коммунарка». По его словам, его построят в 2030 году. А разработка концепции будущего центра завершится уже до конца текущего года.

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