Комплекс с апартаментами и досуговыми объектами построят в Южнопортовом районе
Многофункциональный комплекс с апартаментами и физкультурно-оздоровительными объектами возведут в районе Южнопортовый в Москве. Об этом сообщили в понедельник. 23 августа, в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.
Отмечается, что жилой комплекс построят за счет финансирования от инвесторов.
— На юго-востоке, в районе Южнопортовый за счет средств инвестора начинается строительство многофункционального комплекса с апартаментами, объектами физкультурно-оздоровительных и досуговых центров. Новое здание появится на Волгоградском проспекте, — заявил руководитель ведомства Сергей Левкин.
В департаменте градостроительства рассказали, что в комплексе предусмотрены автомобильная парковка, спортивный зал, бассейн, кафе, магазины, аптека, банки и даже салоны красоты.
Помимо этого, жилой дом находится в удобном с точки зрения транспорта месте. Недалеко от комплекса расположились станции московского метро «Волгоградский проспект», «Дубровка» и «Угрешская», пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее в пресс-службе Комплекса городского хозяйства сообщили, что 94 дворовые территории благоустроят в СЗАО в Москве.