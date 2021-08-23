Комплекс с апартаментами и досуговыми объектами построят в Южнопортовом районе

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Многофункциональный комплекс с апартаментами и физкультурно-оздоровительными объектами возведут в районе Южнопортовый в Москве. Об этом сообщили в понедельник. 23 августа, в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Отмечается, что жилой комплекс построят за счет финансирования от инвесторов.

— На юго-востоке, в районе Южнопортовый за счет средств инвестора начинается строительство многофункционального комплекса с апартаментами, объектами физкультурно-оздоровительных и досуговых центров. Новое здание появится на Волгоградском проспекте, — заявил руководитель ведомства Сергей Левкин.

В департаменте градостроительства рассказали, что в комплексе предусмотрены автомобильная парковка, спортивный зал, бассейн, кафе, магазины, аптека, банки и даже салоны красоты.

Помимо этого, жилой дом находится в удобном с точки зрения транспорта месте. Недалеко от комплекса расположились станции московского метро «Волгоградский проспект», «Дубровка» и «Угрешская», пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в пресс-службе Комплекса городского хозяйства сообщили, что 94 дворовые территории благоустроят в СЗАО в Москве.