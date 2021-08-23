Занятие «Игры и забавы в дворянской усадьбе» пройдет в усадьбе «Лопасня-Зачатьевское»

Фото: Pixabay

Усадьба «Лопасня-Зачатьевское» 28 августа приглашает посетителей принять участие в интерактивном занятии «Игры и забавы в дворянской усадьбе». Гости музея познакомятся с тем, как обучали и воспитывали дворянских детей, побывают в учебной комнате, смогут поиграть в бирюльки, бильбоке и другие игры XIX века.

Дворянские семьи в XIX веке были многодетными. Поэтому столетие называют «веком ребенка». Проблема организации здорового досуга детей оставалась всегда актуальной для родителей и воспитателей. В дворянских семьях было больше возможностей для организации «детских зон отдыха».

Игры должны были не только развлекать, но и обучать. Поэтому в их основу закладывался принцип «Обучать играя». Практически каждое новое поколение, с некоторыми изменениями, воспроизводило игры своих, ставших взрослыми предшественниками. Подчас, дети играли теми же игрушками, которыми играли их родители.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.