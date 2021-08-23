Милонов предложил разработать «Школофоны» для учеников

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение составить список одобренных министерством доступных моделей телефонов для школьников, а также создать специальные детские универсальные смартфоны.

По словам депутата, в связи с пандемией коронавирусной инфекции многое изменилось в школьной системе образования. Так, например, по мнению Милонова, возросло значение мобильных устройств, которые обеспечивают связь между учениками и преподавателями.

Парламентарий также отметил, что разница в моделях телефонов зачастую становится поводом для соперничества и насмешек в современных школах.

— В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами, — говорится в обращении депутата.

Он подытожил, что в данный список должна войти такая техника, которая сможет выполнять образовательные функции и быть по карману любой семье. По мнению Милонова, подходящее название для такой разработки — «Школофон», передает РИА Новости.