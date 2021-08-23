Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Милонов предложил разработать «Школофоны» для учеников

Полина Долганова

Политика
Милонов предложил разработать «Школофоны» для учеников
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Виталий Милонов направил министру просвещения России Сергею Кравцову предложение составить список одобренных министерством доступных моделей телефонов для школьников, а также создать специальные детские универсальные смартфоны.

По словам депутата, в связи с пандемией коронавирусной инфекции многое изменилось в школьной системе образования. Так, например, по мнению Милонова, возросло значение мобильных устройств, которые обеспечивают связь между учениками и преподавателями.

Парламентарий также отметил, что разница в моделях телефонов зачастую становится поводом для соперничества и насмешек в современных школах.

— В данном случае прошу вас разработать перечень доступных моделей мобильных устройств, одобренных Министерством просвещения, который положит конец социальной розни и соперничеству за школьными партами, — говорится в обращении депутата.

Он подытожил, что в данный список должна войти такая техника, которая сможет выполнять образовательные функции и быть по карману любой семье. По мнению Милонова, подходящее название для такой разработки — «Школофон», передает РИА Новости.

Читайте также:
школаМилоновмобильные телефоны
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Все мнения
О проекте