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Выставка «Фотограф Николай Андреев» откроется в Третьяковской галерее

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Фотограф Николай Андреев» откроется в Третьяковской галерее
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственная Третьяковская галерея представляет выставку «Фотограф Николай Андреев. Мастер пикториализма».

Два года назад галерея получила в дар более 600 произведений Николая Платоновича Андреева — фотографа из Серпухова. Мастер позднего пикториализма — направления в искусстве фотографии, в рамках которого художники различными способами имитировали эффекты живописи — создал поистине высокохудожественные произведения. Пейзажные образы и жанровые сцены Андреева существуют на границе между живописью и фотографией.

Зрители увидят лучшие работы мастера, которые раскроют его искусство в контексте русского реалистического пейзажа и живописи неоклассического направления первой половины ХХ века. Основной экспозиционный прием — сравнение фотографий Андреева с живописными произведениями других художников из собрания галереи.

К выставке готовится образовательная программа.

Выставка открыта с 24 сентября по 22 января, сообщается на сайте галереи.

В павильоне «Книги» на ВДНХ музейно-выставочный центр «РОСИЗО» откроет выставку «Год в фотографиях #In365». Посетители увидят работы фотохудожника, которые снимались на протяжении года ежедневно. Выставка рассказывает о людях, настроении, событиях, эмоциях и смыслах.

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