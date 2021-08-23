Депутат ГД Ирина Белых предложила организовать электронную запись в центрах информирования по реновации

Фото: Андрей Дмытрив

Расширить при необходимости Центр информирования по переселению в рамках программы реновации на Флотской улице и организовать электронную запись на оформление документов предложила депутат Государственной Думы Ирина Белых во время обхода территории Головинского района в рамках своих депутатских полномочий. Парламентарий — соавтор пакета федеральных законопроектов о реновации, который гарантирует гражданам соблюдение их социальных прав и гарантий при переселении из ветхого жилья.

Ирина Белых посетила Центр информирования по переселению в рамках программы реновации. Она убедилась, что в учреждении имеется все необходимое длякомфорта посетителей, нет очередей, а время оформления документов занимает не более 15 минут.

— При необходимости, если людей будет больше, надо предусмотреть возможности для расширения Центра, чтобы люди не тратили свое время на очереди, важно чтобы соблюдались все санитарные требования, — подчеркнула депутат.

К парламентарию обратилась одна из посетительниц с просьбой организовать электронную запись. Ирина Белых ответила, что эту просьбу направят руководству Фонда реновации.

— Этот вопрос я возьму на личный контроль — сказала депутат.

Ранее Ирина Белых провела рабочее совещание о ходе реализации программы реновации в столице. Представители застройщиков, управляющих и ресурсных компаний, органов исполнительной власти, Московского фонда реновации обсудили, как обеспечить для жителей комфортный переезд в новые квартиры. Также была выработана единая дорожная карта, которая позволит обеспечить взаимодействие всех структур в интересах каждого москвича.