Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат ГД Ирина Белых предложила организовать электронную запись в центрах информирования по реновации

Павел Гриднев

Общество
Депутат ГД Ирина Белых предложила организовать электронную запись в центрах информирования по реновации
Фото: Андрей Дмытрив

Расширить при необходимости Центр информирования по переселению в рамках программы реновации на Флотской улице и организовать электронную запись на оформление документов предложила депутат Государственной Думы Ирина Белых во время обхода территории Головинского района в рамках своих депутатских полномочий. Парламентарий — соавтор пакета федеральных законопроектов о реновации, который гарантирует гражданам соблюдение их социальных прав и гарантий при переселении из ветхого жилья.

Ирина Белых посетила Центр информирования по переселению в рамках программы реновации. Она убедилась, что в учреждении имеется все необходимое длякомфорта посетителей, нет очередей, а время оформления документов занимает не более 15 минут.

— При необходимости, если людей будет больше, надо предусмотреть возможности для расширения Центра, чтобы люди не тратили свое время на очереди, важно чтобы соблюдались все санитарные требования, — подчеркнула депутат.

К парламентарию обратилась одна из посетительниц с просьбой организовать электронную запись. Ирина Белых ответила, что эту просьбу направят руководству Фонда реновации.

— Этот вопрос я возьму на личный контроль — сказала депутат.

Ранее Ирина Белых провела рабочее совещание о ходе реализации программы реновации в столице. Представители застройщиков, управляющих и ресурсных компаний, органов исполнительной власти, Московского фонда реновации обсудили, как обеспечить для жителей комфортный переезд в новые квартиры. Также была выработана единая дорожная карта, которая позволит обеспечить взаимодействие всех структур в интересах каждого москвича.

Реновацияпереселение семейдепутат Мосгордумы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто стало чуть прохладнее

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Бюро экспертов поможет бизнесу

Руслан Карманов
Руслан Карманов

О чем молчит Дзюба

Все мнения
О проекте