Экономист объяснил, почему Путин пообещал пенсионерам разовые выплаты

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Выплата всем российским пенсионерам по 10 тысяч рублей связана с ростом инфляции и не ожидаемым ее падением в ближайшее время. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов.

— Когда рассчитывается компенсация пенсионерам на размеры пенсий на уровень инфляции, берется уровень инфляции за предыдущий период. А в предыдущий период у нас инфляция была невысокой. Даже Центробанк снижал ключевую ставку в связи с падением инфляции. Она у нас была ниже четырех процентов, а вот теперь она выросла и пока падать особо не собирается. Именно с этим связаны выплаты дополнительной компенсации, — сказал экономист.

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. По словам главы государства, эта выплата положена всем пенсионерам, в том числе военным и работающим. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Затраты на социальные выплаты военным и пенсионерам превысят 500 миллиардов рублей. Средства выделят из дополнительных доходов государственного бюджета. Как рассказал глава комитета Государственной думы по бюджету Андрей Макаров, российская экономика практически вернулась на допандемийный уровень. В связи с этим у правительства появилась возможность направить допдоходы на поддержку незащищенных категорий граждан.