В Госдуме рассказали о финансировании выплат пенсионерам и военным

Фото: Пресс-служба Госдумы

Затраты на анонсированные президентом России Владимиром Путиным социальные выплаты военным и пенсионерам превысят 500 миллиардов рублей. Средства выделят из дополнительных доходов государственного бюджета. Об этом рассказал глава комитета Государственной думы по бюджету Андрей Макаров.

— Анонсированные президентом единовременные соцвыплаты пенсионерам и военнослужащим профинансируют из дополнительных доходов бюджета, — цитирует его пресс-служба «Единой России».

Он отметил, что российская экономика практически вернулась на допандемийный уровень. В связи с этим у правительства появилась возможность направить допдоходы на поддержку незащищенных категорий граждан.

В первую очередь, по словам Макарова, речь идет о пенсионерах, которые сильнее всего пострадали от кризиса. Ко второй категории россиян, которым положены выплаты, относятся военнослужащие. Средства планируется направить россиянам до конца текущего года.

Президент РФ Владимир Путин предложил единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей. Об этом он заявил в воскресенье, 22 августа.

— Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.