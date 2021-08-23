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Врач назвал один из главных признаков появления сахарного диабета

Виктория Сикерина

Общество
Врач назвал один из главных признаков появления сахарного диабета
Фото: Pexels

Лишний вес в области талии — один из симптомов метаболического синдрома, который впоследствии может привести к сахарному диабету. Такое мнение высказала в понедельник, 23 августа, врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист отметила, что каждый человек может в домашних условиях проверить, есть ли у него риск стать заболевшим диабетом. Для этого следует измерить талию. Если обхват этой части у женщин составил больше 80 сантиметров, а у мужчин — больше 100, то необходимо немедленно обратиться к врачу.

Терапевт проверит состояние печени, поджелудочной хелезы, возьмет анализы на содержание глюкозы в крови и оценит работу глюкозного обмена в организме. В таком случае есть большой шанс лишь в процессе появления сахарного диабета полностью вылечить его.

— Если это выяснить на стадии преддиабета, то с заболеванием можно и не столкнуться. У человека есть какое-то время — от нескольких месяцев до нескольких лет, когда он, изменив свой образ жизни, внеся коррективы в питание, возможно, получив какие-то лекарства, может избежать сахарного диабета. За это стоит бороться, — подытожила Надежда Чернышова в беседе с телеканалом «Москва 24».

В субботу, 22 августа, врач-диетолог Дюрдане Кескинер в беседе с газетой Sözcü рассказал, как снизить уровень холестерина в крови без лекарственных препаратов. По мнению специалиста, нужно ввести в рацион ненасыщенные жиры вместо насыщенных.

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