Путин дал старт форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры в понедельник, 23 августа.

Глава государства пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в состязаниях. Путин также выразил надежду, что зрители получат яркие и запоминающиеся эмоции.

— Объявляю международный военно-технический форум «Армия-2021» и Международные армейские игры открытыми, — торжественно заявил российский лидер на церемонии открытия форума.

Президент также поблагодарил руководство Минобороны и всех организаторов мероприятия.

Он выразил уверенность, что проведение Игр и форума поможет привлечь талантливую молодежь в Вооруженные Силы России, передает РИА Новости.

Военно-технический форум «Армия» пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.