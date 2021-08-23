Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин дал старт форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм

Полина Долганова

Общество
Путин дал старт форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин официально открыл форум «Армия-2021» и Армейские международные игры в понедельник, 23 августа.

Глава государства пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в состязаниях. Путин также выразил надежду, что зрители получат яркие и запоминающиеся эмоции.

— Объявляю международный военно-технический форум «Армия-2021» и Международные армейские игры открытыми, — торжественно заявил российский лидер на церемонии открытия форума.

Президент также поблагодарил руководство Минобороны и всех организаторов мероприятия.

Он выразил уверенность, что проведение Игр и форума поможет привлечь талантливую молодежь в Вооруженные Силы России, передает РИА Новости.

Военно-технический форум «Армия» пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», а также на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Читайте также:
Владимир ПутинфорумАрмия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Молодость навсегда

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Отголоски малодетности

Наталья Чаплин
Наталья Чаплин

Подари собаке дом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Очное счастье: мы увидим друг друга

Все мнения
О проекте