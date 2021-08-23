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Путин заявил, что России нужен мощный Военно-морской флот

Анастасия Волоснова

Политика
Путин заявил, что России нужен мощный Военно-морской флот
Фото: Администрация президента РФ

Сильной и суверенной России необходим мощный, сбалансированный Военно-морской флот. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в понедельник, 23 августа.

— Сегодня он (флот — прим.«ВМ») играет ключевую роль в системе обеспечения безопасности государства, надежно защищает наши национальные интересы, вносит весомый вклад в укрепление стратегического паритета и международной стабильности, — приводит ТАСС слова Путина.

Соответствующее заявление президент сделал в ходе церемонии закладки новых боевых кораблей и подводных лодок для Военно-морского флота. Мероприятие проходило в формате видеоконференции.

Путин 23 августа дал старт форуму «Армия-2021» и Армейским международным играм. Глава государства пожелал всем участникам мероприятия плодотворной работы и успехов в состязаниях. Путин также выразил надежду, что зрители получат яркие и запоминающиеся эмоции.

Президент поблагодарил руководство Минобороны и всех организаторов мероприятия. Он выразил уверенность, что проведение Игр и форума поможет привлечь талантливую молодежь в Вооруженные силы России.

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