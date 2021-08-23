«Убивали животных и жрали мясо»: Агата Муцениеце высказалась о вегетарианстве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Популярная актриса, а с недавнего времени ведущая на YouTube Агата Муцениеце высказалась о своем отношении к вегетарианству. Девушка в интервью для YouTube-канала «Георгий за кадром» рассказала о том, что любит мясо и отказываться от него, несмотря на модные течения, не собирается.

— Мы всегда убивали животных и жрали мясо. Меня друг пытался переубедить, типа: «Агата, ты же смотришь на корову, тебе ж не хочется ее съесть?». А я говорю: «Хочется», — смеется актриса. — Смотришь на ляжку и думаешь: «Вот это был бы стейк!». Ну, если я люблю мясо! Это просто вкусно!

Муцениеце шутит, что употребляя в пищу растения, человек тоже причиняет им боль.

— А что ты думаешь! Сорвал ты веточку, ты же живое откусываешь! Это как в видео, где помидор плачет, потому что не хочет, чтобы его порезали, — добавила актриса.

Муцениеце также рассказала, что не пьет уже больше месяца — девушка взяла аскезу и загадала желание, которое, по ее мнению, именно из-за отказа и лишений должно сбыться. Какое именно желание загадала актриса, она не рассказала.

В конце июня Муцениеце поделилась с подписчиками фотографией без макияжа. Поклонники оставили множество лайков и положительных комментариев, восхищаясь естественной красотой актрисы.