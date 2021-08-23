Мосгорнаследие отреставрирует старинный храм Космы и Дамиана на Маросейке

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

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В центре столицы проведут реставрацию старинного храма Космы и Дамиана. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщила пресс-служба Московской городской епархии.

Построенный в 1790-е годы православный храм находится на улице Маросейка, дом 14/2, строение 3. Столичный департамент культурного наследия (Мосгорнаследие) уже выдал задание на разработку проекта его реставрации.

— Для проведения работ по его сохранению необходимо разработать детальный проект реставрации, в котором будут описаны все будущие архитектурные и конструктивные решения. После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение работ, — заявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Также он добавил, что в ходе разработки проекта реставрации храма специалисты изучат инженерно-технические особенности здания, а также проведут историко-архивные исследования.

В четверг, 19 августа, в Колпачном переулке началась реставрация дома и построек двух исторических усадеб, которые в начале прошлого столетия принадлежали семье известных столичных промышленников по фамилии Кноп.