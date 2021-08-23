Женщинам порекомендовали употреблять сою в период менопаузы

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Женщинам старше 50 лет полезно регулярно употреблять в пищу сою. Об этом свидетельствуют результаты исследования британских ученых, в котором приняли участие 200 женщин в стадии ранней менопаузы.

Специалисты выяснили, что регулярное употребление сои может помочь снизить риск развития заболеваний, которые тесно связаны с менопаузой. В этот период в организме падает уровень эстрогена — гормона, защищающего кости. А соя помогает предотвратить потерю костной ткани, пишет Nation news.

В беседе с «Вечерней Москвой» врач, акушер-гинеколог Мария Губарева назвала три главных продукта, которые нужны женщине при климаксе. По ее словам, во время менопаузального перехода меняется обмен веществ в организме, поэтому нередко женщины жалуются, что прибавляют в весе.

До этого врач рассказал, как снизить уровень холестерина в организме без лекарств. По словам диетолога, лучше сократить количество жиров в пище. При этом стоит использовать ненасыщенные жиры вместо насыщенных.