«Прощальный поцелуй»: раскрыта цена букета, который Путин подарил Меркель

Фото: Администрация президента РФ

Букет, который президент России Владимир Путин вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель, состоит из нескольких видов дорогих цветов. Стоимость подарка составляет несколько тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

— Букет состоит из крупных роз, их там, как минимум, семь. Думаю, это сорт «Пинк Мондиаль» либо «Салма». Также есть пять розовых пионов сорта «Сара Бернар» — это достаточно дорогие цветы. Еще в букете я вижу оксипеталум. Считаю, что обертку можно было выбрать другого цвета, получше, но, возможно, так того требовал протокол. В общем букет стоит примерно шесть–семь тысяч рублей, — сказала специалист.

По мнению флориста, выбор именно такого букета продиктован тем, что у Путина и Меркель достаточно приятельские, дружеские отношения. Сафронова обратила внимание, что немецкий политик уходит с поста канцлера ФРГ, поэтому жест российского лидера является неким «прощальным поцелуем».

В Кремле 20 августа прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. В этом статусе Меркель посетила Москву в последний раз. Во время визита российский лидер подарил гостье букет цветов. Этот жест до сих пор активно обсуждают в Сети.