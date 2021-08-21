Китайцы объяснили, как характеризует Путина жест с цветами для Меркель

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Китайское СМИ Sohu не оставило без внимания букет цветов, который президент России Владимир Путин подарил канцлеру Германии Ангеле Меркель перед двусторонними переговорами в Москве, и объяснило, как этот жест может охарактеризовать российского лидера.

Китайские журналисты пришли к мнению, что традиция президента дарить женщинам цветы на официальных мероприятиях говорит о нем как о твердом и вежливом человеке, которому «присуща романтика».

— Эмоциональный интеллект дополняет его высокий IQ, — говорится в статье.

20 августа в Кремле прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая посетила Москву с последним визитом в этом статусе.

Меркель положительно оценила диалог с Москвой. Канцлер уточнила, что Россия и Германия хорошо говорят друг с другом. По ее словам, Германия планирует поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».

К слову, Путин подарил цветы Меркель не впервые. В мае 2018 года журналисты немецкого издания Bild выразили мнение, что букет, подаренный президентом России Владимиром Путиным канцлеру Германии Ангеле Меркель в Сочи, – это «оскорбление», а не проявление вежливости.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что в России дарить женщинам цветы считается признаком хорошего тона, вспоминает издание РИА Новости.