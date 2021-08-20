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Завершились переговоры Путина и Меркель в Кремле

Анастасия Волоснова

Политика
Завершились переговоры Путина и Меркель в Кремле
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле завершились переговоры канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры стартовали днем в пятницу, 20 августа.

Встреча началась в 14:07 по московскому времени и завершилась в 17:04. Всего переговоры длились три часа, пишет РИА Новости.

Канцлер заявляла, что на встрече с российским лидером она планирует обсудить ситуацию в Афганистане, Ливию и другие вопросы.

Меркель положительно оценила диалог с Москвой. Канцлер уточнила, что Россия и Германия хорошо говорят друг с другом. По ее словам, Германия планирует поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».

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