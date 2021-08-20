Меркель положительно оценила диалог с Москвой

Фото: Администрация президента РФ

Германия планирует поддерживать диалог с Россией, несмотря на разногласия. Об этом рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле в пятницу, 20 августа.

Владимир Путин и Ангела Меркель начали переговоры в Кремле днем 20 августа. Канцлер заявляла, что на встрече с российским коллегой она планирует обсудить ситуацию в Афганистане, Ливию и другие вопросы.

Меркель уточнила, что Россия и Германия хорошо говорят друг с другом. Она также отметила, что ее визит проходит в 80-летнюю годовщину нападения нацистской Германии на СССР.

— Необходимо сказать, что 80 лет назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, и по случаю этой годовщины я только что возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата, — добавила Меркель.

По словам Меркель, лидерам двух стран «есть о чем поговорить». Она добавила, что это ее прощальный визит в Россию в статусе канцлера ФРГ, пишет ТАСС.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».