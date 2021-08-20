«Добрый день»: Меркель по-русски поздоровалась с Путиным в Кремле

Фото: Администрация президента РФ

Канцлер Германии Ангела Меркель поприветствовала участников встречи в Кремле на русском языке. Президент России Владимир Путин и Ангела Меркель начали переговоры в Кремле днем в пятницу, 20 августа.

— Добрый день! Добрый день! — произнесла Меркель.

В свою очередь Путин поприветствовал канцлера фразой «guten Tag», которая также переводится с немецкого как «добрый день». Кроме того, российский лидер подарил Меркель букет цветов, пишет NEWS.RU.

Меркель также заявила, что на встрече с российским коллегой она планирует обсудить ситуацию в Афганистане, Ливию и другие вопросы.

Кроме того, Ангела Меркель приняла участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата на Красной площади.

После поездки в Россию Меркель отправится на Украину, где проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским по поводу гарантий в случае запуска газопровода «Северный поток — 2».