Не хвалите и не сравнивайте: что должны знать родители первоклашек

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Будить ребенка в школу нужно с запасом времени, чтобы избавить его от стресса. Этим и другими советами с родителями поделилась врач-психотерапевт, главный психиатр — нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

По ее словам, за завтраком стоит немного пообщаться со школьником или оставить ему приятную записку, если торопитесь на работу.

— К 1 сентября подготовьте форму, учебные принадлежности, соберите портфель вместе. Разговор об ожиданиях и страхах перед новым учебным годом завяжется сам собой, — уверена специалист. — Перед сном говорите «спокойной ночи», обнимайте ребенка. Для здоровья человеку нужно не меньше восьми прикосновений в день.

В течение первого месяца Мисевич предлагает запланировать небольшие поездки или развлечения по воскресеньям. Награда, по ее словам, важная часть мотивации.

— Помогите школьнику составить расписание дня. Запланируйте не только время для выполнения домашних заданий, но и для отдыха, прогулок с друзьями, зарядки и еды, — призвала специалист.

Врач рекомендовала родителям не контролировать выполнение домашних заданий. Она также считает, что необходимо всегда защищать ребенка перед другими взрослыми в школе или на дополнительных занятиях. Нужно научить давать отпор сверстникам. Школьный буллинг — это проблема коллектива, а не обидчика и не человека, который становится его жертвой, пояснила Мисевич.

— Научите своего ребенка ассимилировать опыт, полученный в течение дня. Для этого заведите традицию вспоминать два самых неприятных события дня, и два доставивших удовольствие. В конце каждой четверти можно сделать коллаж «Чему я научился за три месяца». Не сравнивайте своего ребенка с другими детьми или родственниками. Единственный вариант, где возможно сравнение, — это собственный рост и усилия в разные периоды времени, — добавила собеседница «Вечерней Москвы».

Еще один совет специалиста — каждому родителю стоит научить школьника нейтрально относиться к оценкам. По мнению Мисевич, не стоит ругать ребенка за тройки и четверки, а также выражать восторг по поводу пятерок. Это может привести к тому, что, повзрослев, человек так и будет пытаться заслужить «отлично» в ущерб здоровью или собственным интересам, заключила медик.