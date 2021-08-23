Суд в Москве отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми
Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора агентства суррогатного материнства «ФертиХелп» Сергея Мазура. Он является фигурантом дела о торговле детьми. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе суда.
Мазур подозревается в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Торговля людьми». Следствие обратилось в суд с требованием заключить его под стражу.
— Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (Сергея Мазура — прим. «ВМ») сроком до 20 октября, — рассказала представитель суда.
Сергей Мазур является соучредителем стоматологической клиники «Медэко», а также гендиректором и одним из владельцев агентства репродуктивного консалтинга «ФертиХелп».
Мазур был задержан по делу о торговле детьми от суррогатных матерей гражданина Китая Лю Цзюня. Последний был задержан во время попытки покинуть Россию с одним из таких детей, передает агентство городских новостей «Москва».
5 августа Первый апелляционный суд удовлетворил представление прокуратуры, которая обжаловала решение Московского городского суда о переводе из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, среди которых трое врачей и глава медицинского центра.