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Суд в Москве отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми

Илья Ашуров

Происшествия
Суд в Москве отправил под домашний арест врача по делу о торговле детьми
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Пресненский районный суд Москвы отправил под домашний арест генерального директора агентства суррогатного материнства «ФертиХелп» Сергея Мазура. Он является фигурантом дела о торговле детьми. Об этом в понедельник, 23 августа, сообщили в пресс-службе суда.

Мазур подозревается в совершении преступления, предусмотренного уголовной статьей «Торговля людьми». Следствие обратилось в суд с требованием заключить его под стражу.

— Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста (Сергея Мазура — прим. «ВМ») сроком до 20 октября, — рассказала представитель суда.

Сергей Мазур является соучредителем стоматологической клиники «Медэко», а также гендиректором и одним из владельцев агентства репродуктивного консалтинга «ФертиХелп».

Мазур был задержан по делу о торговле детьми от суррогатных матерей гражданина Китая Лю Цзюня. Последний был задержан во время попытки покинуть Россию с одним из таких детей, передает агентство городских новостей «Москва».

5 августа Первый апелляционный суд удовлетворил представление прокуратуры, которая обжаловала решение Московского городского суда о переводе из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, среди которых трое врачей и глава медицинского центра.

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