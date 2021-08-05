Суд вернул в СИЗО четырех фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей

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Первый апелляционный суд удовлетворил представление прокуратуры, которая обжаловала решение Московского городского суда о переводе из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, среди которых трое врачей и глава медицинского центра. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 5 августа, сообщили в пресс-службе суда, уточнив, что решение вступило в законную силу.

— Судебная коллегия определила: постановление Московского городского суда отменить, удовлетворить частично ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей на три месяца. Панаиоти, Иванову, Ашиткова, Мельникова взять под стражу в зале суда, — рассказала пресс-секретарь суда Любовь Буданова.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, так как в уголовном деле присутствовала информация о несовершеннолетних детях.

В июне 2020 года в квартире жилого дома в Москве на улице Аргуновской были обнаружены пятеро маленьких детей. Их приблизительный возраст составлял от шести дней до шести месяцев. В квартире с детьми находились две женщины. Они, предположительно, осуществляли услуги суррогатного материнства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о торговле людьми. В СМИ также появилась информация, что полиция задержала находившуюся с детьми китаянку.

В тот же день малышей госпитализировали в три разные детские больницы и обследовали. Как отметил главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, детей можно условно считать здоровыми.

Суд арестовал семерых фигурантов данного дела, одну из подследственных отправил под домашний арест.

Еще одного фигуранта, Константина Свитнева, объявили в международный розыск. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Приготовление к торговле людьми организованной группой, повлекшей по неосторожности смерть») и п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ («Торговля людьми организованной группой»).

12 июля Московский городской суд санкционировал изменение меры пресечения фигурантам уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. Суд оставил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей без удовлетворения в отношении Лилии Панаиоти, Юлианы Ивановой, Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова. Данные фигуранты дела отправлены под домашний арест до 14 сентября.