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Главврач объяснила, как подготовиться к осеннему периоду простуд

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Главврач объяснила, как подготовиться к осеннему периоду простуд
Фото: Pixabay

Чтобы не рисковать здоровьем в осенний период простуд, стоит вакцинироваться от коронавируса. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказала главный врач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева.

Она напомнила о том, что COVID-19 «никуда не делся».

— В осенне-зимний период у нас, как правило, начнется обострение заболеваний, связанных с острыми респираторными инфекциями, к коим относится в том числе и коронавирусная инфекция. И мы должны быть все готовы и защищены, чтобы у нас не было пика и повышения заболеваемости именно этой достаточно тяжелой инфекцией, — отметила специалист.

Желая получить иммунитет после болезни, а не путем вакцинации, люди забывают о тяжелых последствиях коронавируса, подчеркнула врач. По ее словам, вакцина показала себя эффективным препаратом против вируса, поэтому россиянам стоит прибегнуть к проверенной защите и привиться.

Шиндряева также призвала граждан сделать прививку перед бархатным сезоном отпусков, когда увеличится число контактов между людьми и, как следствие, повысится риск распространения COVID-19, пишет НСН.

До этого директор центра Александр Гинцбург сообщил, что у Центра имени Гамалеи есть заготовки для изменения вакцины «Спутник V» под новые штаммы коронавируса. В настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

Более 43 миллионов человек в России вакцинировались от коронавируса, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Однако он отметил, что данной цифры недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

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