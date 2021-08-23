«Катимся в сторону дна»: Черданцев объяснил пользу отмены лимита на легионеров

Фото: instagram.com/cherdantsev71

Отмена лимита на легионеров позволит российским футболистам расти в конкурентной среде. Об этом в понедельник, 23 августа, рассказал спортивный комментатор Георгий Черданцев.

По его словам, реформа даст российским футболистам возможность уйти из среды ничем не обоснованных огромных зарплат. Он добавил, что в настоящее время футболу нет пользы от существующего лимита, от него есть только вред.

— Если мы посмотрим на выступление наших клубов и их рейтинг, а он напрямую зависит от качества футболистов, выступающих за рубежом, мы увидим, что постепенно катимся в сторону дна, — пояснил Черданцев.

Он подчеркнул, что российская сборная не двигается вперед, а успех на ЧМ-2018 был исключением из правил. Комментатор добавил, что болельщикам не стоит бояться отсутствия российских игроков в составе команд при отмене лимита.

— Подразумевается то, что клуб сможет заявить на сезон столько иностранных футболистов, сколько посчитает возможным. При этом в заявке на сезон обязательно будет зарезервировано место для российских футболистов и воспитанников российских академий, — цитирует НСН Черданцева.

До этого футбольный клуб «Краснодар» выступил за полную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Кроме того, за полную отмену лимита проголосовал ФК «Рубин», а также еще два клуба.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение об отказе Российского футбольного союза (РФС) от лимита на легионеров. Он заявил, что согласен с действиями РФС.

По его мнению, такое решение создаст конкурентные условия для российских футболистов, а также привлечет игроков из других стран. Помимо этого, учитывая положение футбола в России, хуже уже точно не будет, уверен спортивный комментатор.

Компания Hypercube предложила изменение лимита на легионеров со следующего сезона. В настоящее время в Российской премьер-лиге действует формула «8 + 17» (не более восьми иностранных футболистов в заявке клуба на сезон).