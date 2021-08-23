Сергей Собянин: Число грузовиков в Москве снизилось на 10 процентов с открытием ЦКАД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После полного открытия Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в июле этого года количество грузовых машин в столице снизилось на 10 процентов. Об этом в понедельник, 23 августа, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

— С июля, когда мы полностью открыли ЦКАД, количество грузовиков в Москве снизилось на 10 процентов. Это улучшило дорожную ситуацию. Почти на треть сократились аварии с участием тяжелых машин, немного выросла скорость движения на МКАД, — написал глава города.

Теперь машины весом более 3,5 тонн въезжают в Москву днем только по пропуску, например, для доставки продуктов. А большегрузы, которые раньше проезжали Москву транзитом, мы перевели на ЦКАД и бетонки А-107 и А-108. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 23, 2021

С 1 июля для грузовиков массой свыше 3,5 тонны начала действовать новая пропускная система въезда в столицу. Теперь они не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по ЦКАД, трассам А107 и А108.