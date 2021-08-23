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Сергей Собянин: Число грузовиков в Москве снизилось на 10 процентов с открытием ЦКАД

Илья Ашуров

Город
Сергей Собянин: Число грузовиков в Москве снизилось на 10 процентов с открытием ЦКАД
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

После полного открытия Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в июле этого года количество грузовых машин в столице снизилось на 10 процентов. Об этом в понедельник, 23 августа, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

— С июля, когда мы полностью открыли ЦКАД, количество грузовиков в Москве снизилось на 10 процентов. Это улучшило дорожную ситуацию. Почти на треть сократились аварии с участием тяжелых машин, немного выросла скорость движения на МКАД, — написал глава города.

С 1 июля для грузовиков массой свыше 3,5 тонны начала действовать новая пропускная система въезда в столицу. Теперь они не смогут передвигаться по МКАД, а должны двигаться транзитом только по ЦКАД, трассам А107 и А108.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году, ее протяженность составила более 330 километров. Дорога проходит в 50 километрах от МКАД по территории Новой Москвы параллельно трассе А107, соединяя большинство крупных шоссе столицы. Трасса должна помочь разгрузить как федеральные дороги, так и МКАД.

Заключительный участок ЦКАД от Калужского до Симферопольского шоссе был открыт 8 июля 2021 года.

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