Сборная России по пляжному футболу вышла в четвертьфинал ЧМ в Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сборная России по пляжному футболу победила команду Японии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча состоялась в понедельник, 23 августа, в Москве.

Игра закончилась со счетом 7:1. Победа позволила российской сборной выйти в четвертьфинал.

На первой минуте японец Одзу Морейра забил мяч в свои ворота. В составе сборной России отличились Артур Папоротный (3, 25, 27), Федор Земсков (8), Максим Чужков (15) и Борис Никоноров (36). На 32-й минуте гол забил японец Такуя Акагума.

Российская сборная набрала шесть очков в трех матчах, заняв первое место в группе A. В четвертьфинале российские футболисты сыграют 26 августа против команды Испании, занявшей второе место в группе B.

19 августа сборная России по пляжному футболу обыграла команду из США на ЧМ в Москве. Встреча выдалась напряженная, но за 13 секунд до конца овертайма россиянам удалось забить победный гол.

До этого Сергей Собянин рассказал о подготовке к чемпионату мира по пляжному футболу в Москве. По словам главы города, грядущий чемпионат по пляжному футболу можно по праву назвать «большим праздником спорта». Этот вид игры с мячом пользуется в городе популярностью. В период сложных эпидемиологических обстоятельств столица сделала все для обеспечения безопасности во время проведения данного турнира.