«Сами виноваты»: поляки оценили попытки Украины вернуть Крым

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Президент Польши Анджей Дуда произнес приветствие на саммите «Крымской платформы» на украинском языке. Читатели краковского портала Interia высмеяли речь польского лидера.

— Я стою здесь сегодня перед вами и хочу прямо сказать нашим украинским братьям: поляки понимают вашу ситуацию, ваши чувства, страдания, вы можете рассчитывать на нашу поддержку, — сообщил Дуда на форуме.

Поляков не обрадовало то, что Варшава планирует оказывать Киеву помощь. Некоторые читатели назвали Украину «фальшивым другом» Польши.

— Украинцы сами виноваты: они отдали Крым без сопротивления, что здесь обсуждать. Помогать можно, но только если кто-то борется, старается защитить себя. Ситуация аналогична той, что сложилась в Афганистане, — отметил один из пользователей.

Другой читатель добавил, что Крым так и останется российским, несмотря на самообман президента, который забыл о внутренней политике своей страны. Поляки на портале Interia также отметили, что украинскими делами должен заниматься президент США Джо Байден, а не Дуда.

По итогам проходящего на Украине международного саммита «Крымская платформа» была принята итоговая декларация. В документе говорится, что участники саммита «осуждают действия России в отношении Крыма и его жителей».

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ, как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Украинский лидер объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины». Саммит начался в украинской столице 23 августа.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».