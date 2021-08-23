Астролог назвала знаки зодиака, которым несказанно повезет на этой неделе

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Удача непостоянна, и зачастую ее благосклонность переменчива. О том, каким знакам зодиака благоволит фортуна на этой неделе, рассказала астролог Лиана Жемчужная.

Близнецы

Представители этого знака зодиака отличаются общительностью и коммуникабельностью. Именно эти черты характера позволят им изменить свою жизнь в лучшую сторону на нынешней неделе. Новые знакомства окажутся для Близнецов весомой инвестицией в будущее.

— Перед Близнецами откроются неожиданные источники дохода. Эти личности забудут о материальных пробелах, поверят в себя и наконец-то смогут построить личную жизнь, где их начнут ценить и уважать, — отметила астролог.

Весы

Не обделила своим внимание фортуна и самый гармоничный знак зодиака. Весы могут ожидать на этой неделе не только улучшение своего материального положения, но и счастливых перемен в личной жизни: на смену одиночеству придет любовь. Также Весы вправе рассчитывать на открытие нового источника дохода, который существенно преобразит их финансовое благополучие.

Рыбы

Этому представителю зодиакального круга астролог предрекает неординарное знакомство, которое останется в памяти на всю оставшуюся жизнь. При этом Рыбам важно не бояться рисковать и положиться на свою интуицию, не тратя слишком много времени на пустые размышления. Также Рыбам рекомендуется ставить свои интересы на первое место, тогда они обрекут себя на успех в любви и в саморазвитии, передает Newinform.

Также астрологи назвали самые невезучие знаки зодиака. По их мнению, принадлежность к определенным представителям зодиакального круга может сильно повлиять на успешность принимаемых решений.