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«Стать хорошей женой»: Сябитова назвала главную заповедь счастливой семьи

Иван Юминов

Общество
«Стать хорошей женой»: Сябитова назвала главную заповедь счастливой семьи
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Телеведущая Роза Сябитова раскрыла секрет, как одинокие женщины могут покорить сердца мужчин.

— Заслуга моей бабушки в том, что она передала мне самую важную заповедь счастливой семьи — стать хорошей женой. Дом и все, что с ним связано, должен быть главным в жизни женщины, — рассказала она.

Бабушка телеведущей всегда напоминала ей, что мужа нужно хорошо и вкусно кормить. Данную мудрость Сябитова передала своей дочери, отмечает РИА Новости.

4 июня актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что она хранит старые вещи, с которыми ей «тяжело расстаться». К публикации актриса добавила фотографию со старыми кастрюлями и ложками.

Старая советская посуда, елочные игрушки и многое другое дороги Гузеевой и составляют часть ее памяти. Она не готова расстаться с этими вещами, несмотря на сторонние увещевания о том, что их давно пора выкинуть.

Более того, телеведущая отыскивает подобные предметы по всей стране. По словам Гузеевой, это ее «согревает, лечит, успокаивает и не дает забыть, кто она и откуда».

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