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Движение на ряде улиц в Москве ограничат из-за инженерных работ с 26 августа

Иван Юминов

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Движение на ряде улиц в Москве ограничат из-за инженерных работ с 26 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Рублёвское шоссе Карта всех событий

Для проведения инженерных работ на участках нескольких улиц в Москве ограничат движение с 26 августа. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В связи с проведением инженерных работ с 26 августа ограничат движение на Рублевском шоссе, улице Ивана Франко и улице Алексея Свиридова, — говорится в сообщении.

Так, с 26 августа по 27 октября ограничения вступят в силу на участке Рублевского шоссе в районе пересечения с улицей Ивана Франко, а также на съезде с Рублевского шоссе в сторону области на улицу Ивана Франко.

Кроме того, с 26 августа по 30 ноября движение будет ограничено на улице Алексея Свиридова от дома 7 до дома 2, а также на улице Ивана Франко в районе дома 4 и в области пересечения с Рублевским шоссе, отмечает агентство городских новостей «Москва».

С 25 августа по 6 сентября будут перекрыты участки дорог в районе улицы Ильинки из-за проведения международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Движение полностью перекроют на улице Ильинке от Новой площади до Красной площади.

Также будет перекрыт участок от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 на Красной площади. Ограничения будут действовать с 22:00 25 августа до 08:00 6 сентября.

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