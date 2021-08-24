Названы советы по подготовке автомобиля к осенне-зимнему сезону

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Перед осенне-зимним сезоном следует проверить работоспособность аккумулятора автомобиля, а также поменять шины. Об этом заявил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

— Во-первых, нужно озаботиться сменой шин. Если они есть, это хорошо, а если они уже изношены или если машина новая и их нет, нужно помнить о том, что скоро менять шины, — рассказал эксперт.

Если аккумулятор автомобиля стал не очень хорошо работать, а двигатель запускается все тяжелее, то с наступлением холодов аккумулятор не справится со своей задачей, предупредил специалист. В таком случае необходимо его поменять, а не откладывать это до последнего момента.

Кроме того, владельцам автомобилей перед холодами следует проверить работу печки, а также поменять щетки стеклоочистителя. При их покупке стоит ориентироваться на модели среднего ценового диапазона — за 1,5-2 тысячи рублей, — так как их качество примерно одинаковое, а в следующем сезоне придется покупать новые, уточнил журналист.

Наконец, необходимо удостовериться, что все световые приборы машины исправно функционируют, так как осенью и зимой светает поздно, а темнеет рано, приводит слова Кадакова радио Sputnik.