Памп-трек и пристань: москвичам рассказали о благоустройстве Гольяновского парка

Макет пристани в Гольяновском парке / Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы.

В Гольяновском парке, расположенном на востоке столицы, проведут работы в рамках комплексного благоустройства территории. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Так, например, в районе Алтайской улицы специалисты возведут новый спортивный кластер. Там проведут реконструкцию поля для игры в футбол, обустроят теннисный корт и баскетбольные площадки с навесами. На свежем воздухе появятся тренажеры для занятия спортом и столы для настольного тенниса. Рядом ремонтники оборудуют новую просторную детскую площадку.

Также в рамках благоустройства парка напротив Уральской улицы рядом с прудом появится пристань. Там откроется павильон для проведения мастер-классов и пункт проката лодок. Там же, неподалеку, для москвичей откроется памп-трек.

Оригинальная смотровая площадка будет оборудована у дома 4 на Уссурийской улице.

В парке также обновятся пешеходные зоны, новые озеленения в виде более двух сотен деревьев и дополнительные световые конструкции, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Зону отдыха со скейт-парком и памп-треком также обустроят на территории около Салтыковского лесопарка в Восточном административном округе (Новокосино). Об этом сообщили в пятницу, 20 августа, в Комплексе городского хозяйства Москвы. Скейт-парк, памп-трек, зона для воркаута и пункт проката появятся в южной части территории. Также там оборудуют детскую площадку и территорию для пикников. На севере предусмотрена площадка для выгула и дрессировки собак.